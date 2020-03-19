İran, Radyoizotop Molibden-99 üretecektir

Radyoizotop Molibden-99 üretimine başlama direktifi Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığının direktifi ile İran Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezinde başladı.

İlk aşamada iki sene zarfında Radyoizotop Molibden-99 üretiminin milli ve uluslararası standartlara göre azami iki sene içinde teknik bilgisi, dizaynı ve üretim hattının hazırlanması planlanmaktadır.

İran Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezinde daha önce 15 adet farklı radyo ilaçlar üretimi gerçekleşmişti.

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2012