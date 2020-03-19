19 Mar 2020 11:24
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News Code: 83720916
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İran, Radyoizotop Molibden-99 üretecektir

İran, Radyoizotop Molibden-99 üretecektir

Tahran, IRNA- Radyo ilaçların yüzde 70’inin temel maddesini oluşturan Radyoizotop Molibden 99, İran’da üretilecektir.

Radyoizotop Molibden-99 üretimine başlama direktifi Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığının direktifi ile İran Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezinde başladı.

İlk aşamada iki sene zarfında Radyoizotop Molibden-99 üretiminin milli ve uluslararası standartlara göre azami iki sene içinde teknik bilgisi, dizaynı ve üretim hattının hazırlanması planlanmaktadır.

İran Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezinde daha önce 15 adet farklı radyo ilaçlar üretimi gerçekleşmişti.

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2012

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