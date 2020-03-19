İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları, Korona ile mücadelede için Amerika’ya baskı uygulanmasını istedi

Şafii, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Kristof Little’e yazdığı mektupta İran’daki korona ile mücadele için ilaç ve teçhizatların azlığından dolayı kaygılı olduğunu ve AB Ticaret ve Sanayi Odalarının hükümetlerine baskı yaparak Amerika’ya İran aleyhindeki ambargoları kaldırılması için baskı uygulamalarını istedi.

Şaffi, insani konulaın önemli olduğunu belirterek, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları’da AB ülkeleri Ticaret Odaları ile görüşmelerde bulunarak İran’a ilaç ve tıbbi teçhizat temini için eyleme geçmelerini istedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012