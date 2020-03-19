19 Mar 2020 10:35
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News Code: 83720846
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WHO: İran’da hayata geçirilen korona ile milli mücadele kampanyası büyük bir uygulama

WHO: İran’da hayata geçirilen korona ile milli mücadele kampanyası büyük bir uygulama

Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Edhanoum, İran’da hayata geçirilen korona ile milli mücadele kampanyası büyük bir uygulama olduğunu söyledi.

Edhanoum, İran Sağlık Bakanı Nemeki ile yaptığı telefon konuşmasınndda bu konuyu belirtti.

Edhanoum, aileler tarafından Sağlık Bakanlığı Sitesinden durumları ile ilgili tespit formların doldurulmasının koronavirüsün kontrolü için yardımcı olacağını söyledi.

Edhanoum, Japonya, Almanya ve Çin gibi ülkelerin İran’ın ihtiyaç  duyduğu malzemelerin teminine yardım etmeleri haberi verdi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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