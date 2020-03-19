Cihanpur: Saatte 50 kişi İran’a korona’ya yakalanmaktadır

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Her saat yaklaşık 50 kişi İran’da korona’ya yakalanmakta ve her 10 dakikada da Korona’dan dolayı bir kişi hayatını kaybetmektedir. ‘’ diye yazdı.

Cihanpur, halktan bu bilgiler ışığında Nevruz tatillerinde yapabilecekleri seyahatleri gözden geçirmelerini istedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, dün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012