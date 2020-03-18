Zarif: Korona zalimce ambargoların gerçeğini dünyaya gösterdi

Zarif, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajında, İran halkının sağlığı aleyhindeki ambargolarının ilk baştan ekonomik terörizmin ekseninde olduğunu söyledi.

Zarif, bir milletin ilaç, gıda ve diğer insani kalemlere ulaşım hakkının elinden alması durumunda diğer ülkelerle kıyasla eşitsiz bir durumda yer alacağını söyledi.

Zarif, ‘’Biz ambargo ve korona ile mücadele için zihinsel bir değişime ihtiyaç duymaktayız, bu mücadele biz hükümranlık yöntemlerinde yenilenmeyi öğretti. ‘’ dedi.

Zarif, şç ve dış politikada bazı hayallerden kurtarılması gerektiğini belirten Zarif, ‘’Ambargolarla mücadele için kendimize uyguladığımız her türlü yaptırıma veda edip diplomasinin yeni asrına girmemiz gerekir. ‘’ dedi.

Korona ile mücadelede yurt dışında ve içinde mukim İranlılar arasındaki sınırların kaldırılması gerektiğini ifade eden Zarif, vatandaşlarının yanında yer alan herkesin İranlı olduğunu belirtti.

Zarif yurt dışında yaşayan İranlılara hitaben, vatanın her zamandan daha fazla onların yardımlarına muhtaç olduğunu belirterek, Amerika’nın ambargoları arttırarak, İran’ın tehditler okyanusunda bir adaya mahsur bırakmaya çalıştığını fakat buna karşın Nevruz’un İran’a ilham verdiğini, İran’ın geri döneceğini, ayağa kalkacağını ve yeniden ambargo zindanının kilidini kıracağını söyledi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012