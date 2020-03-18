18 Mar 2020 22:52
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News Code: 83720566
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Baidinejad, İngiliz medyasının İran aleyhindeki ambargolar aleyhine tutum sergilemelerini istedi

Baidinejad, İngiliz medyasının İran aleyhindeki ambargolar aleyhine tutum sergilemelerini istedi

Londra, IRNA- İran’ın Lonndra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, korona virüsünün bugüne kadar 8 binden fazla cana mal olduğunu belirterek, İngiliz medyasının İran’a Amerika tarafında uygulan ambargolar aleyhine tutum sergilemesini istedi.

Twitter’den açıklamada bulunan Baidinejad, ‘’Korona’dan dolayı İngiliz medyası ile yapılması gereken toplantı ertelendi fakat gönderilen mektuplarla onların insani görevleri doğrultusunda, Amerika’nın İran aleyhindeki gayrı insani ambargolarının İran’ın tıbbi, ekonomik ve mali kaynaklarını kısıtladığının belirtilmesi ile dünyayı aydınlatmaları ve bu ambargoların kaldırılması yönünde tutum sergilemeleri istendi.’’ dedi.

Amerika Ticaret Bakanlığı İran ve dünyada korona’nın artması ile birlikte, İran’ın 24 hakiki ve hukuki kişisine ambargo uyguladığını bildirdi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012

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