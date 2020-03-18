Zarif, korona ile mücadelede Amerika’nın ambargolarına karşı gelmesi gerektiğini söyledi

Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde korona virüs ile ilgili son gelişmeleri inceledi.

Zarif görüşmede tüm dünya ülkelerinin Amerika’nın İran aleyhinde uyguladığı ve korona ile mücadeleyi zorladığı ambargolara karşı çıkmalarını istedi.

Amerika iki seneden beri İran aleyhine en şiddetli ambargoları uygulamaktadır.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1135'e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 17 bin 361'e çıktığını, 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012