Urumiye gölünü yüz ölçümü 484 km arttı

Ghaffarzade yaptığı açıklamada, gölün bir önceki yıla göre 59 cm artarak 1271 metre 52 Cm’ye ulaştığını bunun bir sene önce 1270 metre 93 Cm olduğunu söyledi.

Gölün suyunun bir önceki yıla göre bir milyar 630 milyon metre küp arttığını ve 4 milyar 72 milyon metre küp’e ulaştığını söyledi.

Bu sene Doğu Azerbaycan’da vuku bulan sellerin iyi şekilde yönetildiğini ve barajların kapasitesinin kullanılarak Urumiye gölünün su miktarının arttırılmasının sağlandığını söyledi.

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2012