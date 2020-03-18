İran'da okur yazarlık oranı %96

Okur Yazrlık Hareketi Kurumu Kurumu'nun bir yıllık performansını açıklayan Muhammedzade, 1398 Güneş yılında (21 Mart 2019- 19 Mart 2020) tüm sorunlara rağmen büyük başarılar elde ettiklerini ve okur yazarlık kurslarının devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yılda 352 bin 505 kişinin okuma yazma programlarında eğitim gördüğüne dikkati çeken Muhammedzade, bunlardan yüzde 184 kişinin okuma yazma döneminin başlangıç seviyesinde, diğer kişilerin ise ileri düzeyde olduklarını, ayrıca okuma yazma öğrenmeye çalışan kursiyerlerin yüzde 91.4'ünün İran, yüzde 8.6sının ise yabancı vatandaşlardan oluştuğunu ifade etti.

Okuma yaza kurslarında eğitim görenlerin %16.3'ünün erkekler, yüzde 83.'sinin ise kadınlardan oluştuğuna değinen Muhammedzade, bunlardan %55'inin şehirlerde, %44.7'sinin köy ve kırsal alanlarda yaşadığını ifade etti.

İran Okur Yazarlık Harekeri Kurumu Başkanı Muhammedzade, okuma yazma kurslarının yanı sıra 478 yerel merkezde kursiyerlere hayat temel maharetleri, vatandaşlık hakları ve mesleki programların da düzenlendiğini sözlerine ekledi.