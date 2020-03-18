İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1135'e yükseldi

Dünden bu yana 1192 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisir, bunlardan 147'sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Reisi, bu hastalığa yakalananların toplam sayısının 17 bin 361'e yükseldiğini ve 5710 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Reisi, dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 213’ünün Tahran, 22’sinin Kum, 21’inin Gilan, 162’sının İsfahan, 76’sının Elburz, 61’inin Mazenderan, 23’ünün Merkezi, 53’ünün Kazvin, 60’sının Simnan, 20’sinin Gülistan, 30’ünün Rezevi Horasan, 60’sının Fars, 39’unun Luristan, 84’ünün Doğu Azerbaycan, 28’inin Huzistan, 45’inin Yezd, 20’sinin Zencan, 22’sinin Kürdistan, 10’unun Erdebil, 7’sinin Kirmanşah, 11’nin Kirman, 13’ünün Hemedan, 6’sının Sistan ve Beluçistan, 12’sının Hürmüzgan, 21’inin Güney Horasan, 4’ünün Çaharmahal ve Bahtiyari, 10’unun İlam, 42’sının Batı Azerbaycan, 13’ünün Kohgiluye ve Buyer Ahmed, 4’ünü Buşehr’de meydana geldiğini açıkladı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 56'ya çıktığına işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmelere tanık olduklarını sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 200 binden fazla kişiden 8 bin kadar hastanın hayatını kaybettiği açıklandı.

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