En ağır yaptırım koşullarında en büyük projelerin açılışını yaptık

Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ruhani, düşmanın 2018 ve 2019 yıllarında baskısını ekonomi üzerine yoğunlaştırdığına işaret ederek, 'Mayıs 2019'dan beri halkımız, ekonomi ve petrol sanayimizin üzerinde en kötü baskılar uygulandı. Bu baskılar halkımıza sorunlar yaşatmasına rağmen aynı zamanda büyük başarıların elde edilmesini sağladı. İran tarihinde ilk defa ekonomi ve bütçemizi petrol olmaksızın sürdürmeyi başardık. 1398 yGüneş yılı başta cari bütçe olmak üzere ülkeyi petrole dayanmadan idare etme yılıydı' değerlendirmesinde bulundu.

Ülke tarihinde ilk defa günlük doğalgaz üretiminin 1 milyar m3'ye çıktığını kaydeden Ruhani, 'Bu İran tarihinde dev bir adımdır ve ilk defa doğalgaz üretimi açısından gelişmiş ülkeler safında yer almayı başardık' diye vurguladı.

Gıda maddeleri ile temel malların ithalatının bir önceki yıla göre yüzde 19 artış gösterdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Temel maddelerin toplam ithalatı 19 Şubat'a kadar 43 milyar dolar, ihracat toplamı ise bu tarihe kadar 41 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti' diye konuştu.

Bu yılki ihracatın ithalata kıyasla azalmadığına dikkati çeken Ruhani, ihracat hesaplamasının geçen yılki yöntemle yapılması halinde ihracatın ithalattan daha fazla olduğunun görüleceğini sözlerine ekledi.