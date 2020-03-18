Korona'yı dostluk ve iş birliğinin derinleştirilmesi için bir fırsata dönüştürelim

İRNA Genel Müdürü Haşimi'ye yönelik mektubunda 'Mesajınızı şefkat ve teşekkürle dolu olarak aldım' başlığı kullanan Şen, 'Halihazırda İran korona virüsünün ciddi olarak salgını ile karşı karşıya ve heğimiz bu durumdan dolayı üzgünüz. Ben Çin Merkez Radyo Televizyon Kurulu personeli adına size ve meslektaşlarınıza samimi olarak başsağlığı diliyor ve hepinize sağlık diliyorum' ifadesini kullandı.

Çin ile İran'ın korona ile mücadelenin ön cephesinde yer aldıklarına dikkati çeken Şen, 'Korona salgınından sonra Şi Cin Ping başkanlığında Çin hükümeti, hastalığı önlemek için tam kapsamlı önlemleri devreye sokarak büyük ve olumlu sonuçların elde edilmesine vesile oldu' diye konuştu.

İran hükümeti ile halkının korona ile mücadele için yaptıkları eylem ve önlemlere işaret eden Çin Merkez Radyo Televizyon Kurulu Başkanı, 'Eminim İran hızla bu virüsü yenebilecektir. İran ve Çin, birbirinin pratikte destekleyerek sorunlara karşı dostluk ve dayanışma duygusunu paylaştı ve hepimizin aynı gemi yolcusu olduğunu kanıtladı' diye belirtti.

İRNA'nın Çin Merkez Radyo Televizyon Kurulu'nun köklü ortağı olduğuna dikkati çeken Çinli yetkili, 'Mümkün mertebe size korona ile mücadelede destek sunmaya hazırız. Korona'nın yayılması bahar mevsiminin gelmesini önleyemez ve Nevruz Bayramı gelmektedir' diye ekledi.