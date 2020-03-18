Şiraz'dan Türkiye'ye demiryolu ile ilk sıvı gübre yükü ihraç edildi

Fars demiyollarının mevcut kapasitesi ve İran demiryolları hattına bağlantısnın önemine değinen Ensari, ilk bölümde Pars Resan Demiryolu Şirketi'nin iş birliği ile 20 konteynır içinde 6 bin ton sıvı gübrenin Türkiye'ye ihraç etmek üzere Mervdeşt Garı'nda yüklenerek taşındığını açıkladı.

Bu yükün taşınmasının günlük 20 tıra ihtiyaç kalmadığı anlamına geldiğine dikkati çeken Ensari, 'Bunun sonucunda trafik yoğunluğunun azaltılması ve karayolları kazalarının düşürülmesi gibi, yakıtta da tasarruf yapılarak ülke ekonomisi karlı çıkabilir' dedi.

Ensari yükün ihracat yönteminin flexitank modeli ile olduğunu, bu modelde 20 ve 40 foot ayak büyüklüğünde 24 tona kadar ağırlığındaki sıvıları taşıyabilen büyük bir tüp yerleştirildiğini, sıvıların yanı sıra gıda maddeleri ile petrokimya ürünlerinin de taşınabildiğini sözlerine ekledi.