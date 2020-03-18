Tüm ülkeler sorunsuz şekilde korona ile mücadele etmeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın korona ile mücadelede karşılaştığı sorunların giderilmesi yolunda attığı uluslararası adımlar değinen Musevi, 'Dışişleri Bakanlığı olarak, Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanı Azerbaycan aracılığıyla Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı ambargolarına karşı çıktıklarını gösteren bir açıklama yapmasını istedik' diye konuştu.

Bağlantısızlar Hareketi ülkelerinden küresel kriz olan korona ile mücadele edebilmek için ABD'yi İran'a karşı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarını durdurmaya çağırmasını talep ettiklerini ifade eden Musevi, 'Maalesef Suudi Arabistan, Bahreyn, Fas, Yemen'deki Hadi rejimi vb. resmen böyle bir açıklamanın yapılmasını karşı çıkarak Bağlantısızlar Haraketi'nde birliği yok etmişlerdir' değerlendirmesinde bulundu.

Korona ile mücadelede İran'la şu ana kadar dayanışma içinde olduklarına yönelik mesaj yayınlayan ülkelere teşekkür ettiklerini kaydeden Sözcü, 'Çok üzücü ki genellikle komşularımız olan birkaç Arap ve İslami ülke, bu zor koşullarda İran halkına karşı bu eylemi yapmışlardır' diye vurguladı.

Bu ülkelerind uluslararası ilişkilerde iyi komşuluğu gerektiren şartlara uymadıklarını ve köklü komşuluk gelenekleri ile müslümanlar arasında dostluk ilkelerini ayaklar altına aldıklarının altını çizen Musevi, 'Oysa bu küresel epidemi ile mücadelenin başarısızlığa uğraması veya durdurulması halinde global bir facia yaşanacak ve hiçbir ülke bundan kurtulmayacaktır' diye ekledi.