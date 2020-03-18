İranlı sporcular, sivil toplum örgütleri ve sanatçılardan koronavirüsle mücadele çağrısı

İRNA’ya konuşan Dünya Wushu Şampiyonu ve Endonezya'da düzenlenen Asya Oyunları altın madalya sahibi İrfan Ahengeriyen, ‘Halkı evden dışarı çıkmamaya, hijyen kurallarına uymaya ve koronavirüsle mücadele eden kişilerle iş birliği yapmaya çağırıyorum’ ifadesini kullandı.

İran Milli Futsal Takımı Teknik Dirktörü Muhammed Nazım Şeria da, ‘Koronavirüsün yayılmasıyla bağlantılı olarak, aile sağlığı için evde kalmalı ve evimizi koronavirüse karşı güvenli bir yere dönüştürmeliyiz’ diye beirtti.

Bu kritik koşullarda sporu unutmamak gerektiğini belirten Nazım Şeria, ‘Egzersiz, her türlü hastalıkla başa çıkmanın en iyi yoludur. Bu nedenle evde kalarak en az olanaklarla koronaya karşı zafer kazanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüsün patlak vermesinin ilk günlerinden itibaren kamu kuruluşları, cadde, sokak, alan ve komplekslerin dezenfekte edilmesi ve dar gelirli kesimlere tıbbi yardım sağlanması için 24 saat çalışma başlattı.

Rezevi Horasan Kültür ve İslami İrşat Genel Müdürlüğü Sanat Grubu Başkanı Cevad Roşendil, bu ildeki sanatçıların sanatlarından çeşitli video kliplerini çekip sosyal medyada yayınlayarak, insanları evde kalmaya teşvik etmenin bir yolunu bulduklarını söyledi.





Eski Dünya Güreş Şampiyonu Muhammedhüseyin Sultani de bu bağlamda yaptığı açıklamada, “Tüm sporcuların koronavirüsle mücadelede bir sağlık elçisi gibi davranmasını istiyorum. Sporcular başkaları için bir model olabilir ve eylemleri, diğer insanlar tarafından memnuniyetle karşılanır’ açıklamasında bulundu.

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