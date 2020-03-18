Twitter hesabından açıklamada bulunan Amiral Şemhani, 'Suçu başkasına yüklemek, ABD'nin hesap vermekten kaçınmak için alıştığı yöntemdir. Amerikalı yetkililer, yalanla Çin ve İran'ı suçlamaktansa, bu ülkenin koronanın üretilmesi ve yayılmasındaki rolü hakkında ve bu cinayetin ekonomik yaptırımları devam ettirerek İran halkına karşı sürdürülmesi konusunda uluslararası taleplere yanıt vermelidir' ifadesini kullandı.

Son günlerde bazı ABD'li yetkililer, İran ve Çin'e suçlamalar yönelterek, bu iki ülkenin korona virüsünün çeşitli ülkelerde yayılmasında öneli rol oynadıklarını iddia etmişti.