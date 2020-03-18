Kalabalıkta bulunmaktan kaçının

Yazılı bir mesaj yayınlayan Başpiskopos Serkisyan, 'Yeni Yılda ve dünyanın korona virüsü salgını ile sarsıldığı bugünlerde, dua ile dolu samimi tebriklerimi İran vatandaşlarına sunuyor ve herkese sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum' ifadesini kullandı.

Başpiskopos Serkisyan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bugünlerde korona salgını dolayısıyla zorunlu olarak evlerimizde kaldığımızı biliyoruz. Buna rağmen ülke yetkililerinin çeşitli yollardan halkın krizle dolu koşullarını iyileştirmek adına çalıştıklarına inanmaktayız.

Vatandaşlarımızı tedbiri elden bırakmamaya, tavsiye ve talimatlara uymaya, kalabalık ortamlardan bulunmamaya ve en önemlisi duayı unutmamaya çağırıyoruz. Birbirimiz için, aziz İran'ımızı ve İran halkı için dua edelim. Azizlerim dua şia verici bir güçtür ve imanımızı daha da yükseltir.

Bir kez daha bugünleri İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Sayın Cumhurbaşkanı, İran yetkilileri ve büyük İran halkına tebrik ediyor, Allah'tan onlara rahmet ve bereket diliyor ve herkes içni barış temennisinde bulunuyorum. Nevruz Bayramını kutlu olsun.'