İran ve İsveç dışişleri bakanları telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zarif bu görüşmede, İsveç'in ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yasa dışı, tek taraflı ve acımasız ambargolara uymaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan İran'ın Stockholm Büyükelçisi Ahmed Masumifer fün İsveç üst düzey hükümet ve parlamento yetkilileri, siyasi liderler, parti başkanları, ekonomik ve uluslararası kurumlar ve İsveç medya temsilcilerine gönderdiği ayrı ayrı mektuplarla dünyada korona virüsü salgının yayılımından kaynakla tehlikelere ve bunun kontrol altına alınması için küresel iş birliği gerektiğine işaret ederek, 'ABD'nin İran halkına dönük devreye koyduğu yasa dışı yaptırımlar, korona ile etkin mücadelenin önünde ciddi bir engel olarak karşımıza çıkmış ve bu durumun devam etmesi ile birçok insanın canı tehlikeye düşmüştür' ifadesini kullandı.

İranlı Büyükelçi mektuplarda ayrıca İsveç siyasi ve ekonomik yetkili ve aktivistlerini ahlaki ilkeler ve insan hakları konularını dikkate alarak ABD'nin acımaz ambargolarına uymamaya ve bunlara karşı koymaya çağırdı.

Şubat'ın ortalarında korona vakalarının resmen görüldüğü İran, iki yıla yakındır ABD'nin en sert ambargoları nedeniyle zor günlerden geçmektedir. Beyaz Saray ve Trump Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'ın bütük ekonomisine yönelik en ağır yaptırımları devreye koydu.

ABD, İsviçre aracılığıyla bir ilaç ve tıp kanalını oluşturduğunu iddia etmesine karşın, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'ABD gerçekten iyi niyet taşıyorsa, bu tıp yardımını medyaya taşımamalı ve propaganda yapmamalıydı. ABD başından itibaren İsviçre insani yardım mekanizmasının işleyişi yolunda bile engellemeler yarattı' demişti.