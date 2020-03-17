17 Mar 2020 21:38
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News Code: 83719045
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Korona hastalarının Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ilacı İran’da üretildi

Korona hastalarının Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ilacı İran’da üretildi

Tahran, IRNA- Koronavirüs ile mücadele eden bilim komitesi üyesi Mustafa Ganei, İranlı uzmanların Koronavirüs hastalarının Akciğer rahatsızlıklarını tedavi için bir ilaç geliştirdiklerini bildirdi.

Ganei yaptığı açıklamada, bu ilacın 3 ilacın birleşmesi ile elde edildiğini ve korona hastalarının yatma süresi 4 güne indirdiğini söyledi.

Koronna hastalarında Akciğer rahatsızlığının onların ICU biriminde kalmalarına ve hatta vefatlarına sebep olduğunu ifade eden Ganei, bu ilacı alan korona hastalarının yüzde 40’ının hastanede 4 gün kalmadan taburcu oldukları söyledi.

Bu yöntemin virüs tedavisi olmadığının altını çizen Ganei, bunun korona hastalarında görünen Akciğer rahatsızlığında kullanılacağını söyledi.

Ganei, bu yöntemle sadece Akciğer enfeksiyonunun kısa sürede tedavi edildiğini ve böylece hastanın kısa sürede taburcusunun sağlandığını söyledi.

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2012

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