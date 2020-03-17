Settari: Korona, teşhis kit üretimine haftaya başlayacaktır

İnstagram sayfasından açıklamada bulunan Settari, mevcut politikalarla biyoteknoloji alanında varılan gelişmelerle İran’ın bu hususta bölgede birinci ve Asya kıtasında üçüncü olduğunu söyledi.

Settari, korona teşhis kitlerinin yapımı için 6 anlaşma imzalandığını ve 3 bilim temelli firmanın kitlerinin onaylandığını ifade ederek, bu firmaları üretiminin haftaya başlayacağını söyledi.

Settari, kısa süre zarfında hastanelerin ICU odalarında kullanılan malzemelerin İranlı bilim temelli firmalar tarafından yapılmakta olduğunu ifade ederek bu firmaların günde operasyon odaları için 30 vantilatör ürettiklerini ayrıca bir çok ileri düzey teçhizatların da bu firmalar tarafından üretim aşamasına geldiğini söyledi.

Settari, bu hususta müjdeli haberlerin yolda olduğunu söyledi.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 988’e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 16 bin 169'a yükseldiğini, 5389 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012