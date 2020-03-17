Zarif, uluslararası camiadan İran aleyhindeki ambargolara karşı çıkma kampanyasına katılmayı istedi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika’nın yasa dışı ambargoları İran’ın ekonomik kaynaklarının yok olması ve korona ile mücadelenin gücünün azalmasına sebep olmaktadır. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Onlar kelimenin tam anlamıyla insanları öldürüyorlar, durup, onları izlemek gayrı ahlakidir. Bunu yapmak kimseyi Amerika’nın gelecekteki hızından korumayacaktır. ‘’ dedi.

Zarif, uluslararası camiadan İran aleyhine uygulanan ambargolara karşı çıkma kampanyasına katılmaya çağırdı.

Zarif, Cumartesi günü de bir Twitte Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarını eleştirerek, İran aleyhindeki ambargolar karşısında susmalarını istedi.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 988’e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 16 bin 169'a yükseldiğini, 5389 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012