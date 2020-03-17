17 Mar 2020 20:23
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News Code: 83718969
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Ruhani: Hükümet Nevruz’da tatil değildir

Ruhani: Hükümet Nevruz’da tatil değildir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, herkesin ‘’Evde Kalıyoruz’’ kampanyasına katılmasını isteyerek, hükümetin Nevruz Bayramında işbaşında olduğunu ve tüm yetkililerin hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Gilan Tıp Bilimleri Üniversitesi ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, Gilan ilinde koronavirüs ile ilgili son durum hakkında bilgi alarak, hastaların tedavisi için yurt içi ve yurt dışından gereken her şeyin tedarik edileceğini söyledi.

İran haklıdan Nevruz tatillerinde evde kalmalarını ve hem kendi hem başkalarının sağlıklarını korumak için ziyaretten kaçınmalarını isteyen Ruhani, kaçınılmaz ziyaretler yapılması gerektiği durumda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

İran’ın sağlık personelinin üstün yeteneklerine değinen Ruhani, sağlık bakanlığı tarafından uygulan taramanın önemli olduğunu ve söyledi.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 988’e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 16 bin 169'a yükseldiğini, 5389 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012

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