İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 988’e yükseld

Dünden bu yana 1178 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 135'inin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 273'ünün Tahran, 59’unun Mazenderan, 75’inin İsfahan, 29’unun Kum, 45’inin Gilan, 116’sının Elburz, 47’sinin Merkezi, 33’ünün Simnan, 26’sının Kazvin, 78’inin Doğu Azerbaycan, 49’unun Yezd, 25’inin Huzistan, 30’ünün Gülistan, 31’inin Fars, 34’ünün Batı Azerbaycan, 19’unun Erdebil, 2’sinin Kürdistan, 3’ünün Kuzey Horasan, 9’unun Kirmanşah, 6’sının Hürmüzgan, 12’sinin Güney Horasan, 11’inin Hemedan, 19’unun Kirman, 7’sının İlam, 25’inin Zencan, 11’inin Sistan ve Beluçistan, 2’sının Çaharmahal ve Bahtiyari, 4’ünün Buşehr, 63’ünün Rezevi Horasan ve 35’inin Lürsitan'da meydana geldiğini açıkladı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 56'ya çıktığına işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmelere tanık olduklarını sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 150 binden fazla kişiden 5 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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