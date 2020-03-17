İranlı mucit: Maske üretim cihazı üreterek korona krizi ile mücadeleye koyuldum

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Ekberiyan Dehkordi, 'Bir süre önceden beri ultrasonik yöntemiyle maske üretim cihazı üretme fikrini tasarlamıştır. Ancak koronanın yayılmaya başlaması ile cihazı üretme süreci hızlandırıldı ve halihazırda kullanıma hazırdır' diye konuştu.

Halkın ve sağlık personelinin zorunlu ihtiyaçlarından birinin maske olduğuna işaret eden Ekberiyan Dehkordi, bütün çabasını toplayarak maskeleri seri üretm halinde üretmeyi ve böylece bu ihtiyacın bir kısmının karşılanmasını hedeflediğini ifade etti.

Birkaç maske üretim tasarımına imza attığına dikkati çeken genç mucit, elverişli bir zamanda bunları tescil ettireceğini söyledi.

Tasrladığı cihazın günlük 30 bin maske ürettiğini dile getiren Ekberiyan Dehkordi, 'Umarım yetkililerin desteği ile üretim kapasitesi çoğalır ve sağlık personelinin maskeye olan ihtiyaçları daha fazla karşılanır' değerlendirmesinde bulundu.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi