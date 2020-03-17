Kuveyt, İran'a koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar yardım gönderdi

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah, İranlı mevkidaşı Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, virüsün patlak vermesiyle mücadele bağlamında İran hükümeti ve halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını ve bu virüsle mücadele doğrultusunda İran'a 10 milyon dolarlık insani yardım gönderdiklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Zarif de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Kuveyt hükümeti ve halkına teşekkür ederek, koronavirüsle mücadeleyi bölgesel bir mesele olarak küresel işbirliği gerektiren küresel bir sorun olarak nitelendirdi.

ABD'nin İran halkına karşı tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarını kınayan Zarif, Kuveyt'i bu insanlık dışı yaptırımları durdurmak ve görmezden gelmek çaba göstermeye çağırdı.

Şimdiye kadar Türkiye, Azerbaycan, Çin, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Katar ve Rusya'nın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, İran'daki korona salgınına karşı maddi ve ayni insani yardım göndermiştir.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi

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