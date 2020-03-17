Rusya'dan ABD'ye korona için İran yaptırımlarının kaldırılması çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Her gün yeni tip korona virüsünün yaygınlaştığı haberlerini aldığımız bugünlerde, iyi ve şefkatli komşu ve ortağımız İran'ın karşı karşıya kaldığı adil olmayan ve eşitsiz duruma dikkat çekmemiz gerekmiyor' denildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son günlerde ABD'nin maksimum baskı politikası çerçevesinde Mayıs 2018'den beri yürürlüğe soktuğu tek taraflı ve yasa dışı yaptımların İran ekonomisini 200 milyar dolarlık zarara uğrattığı açıklamasına işaret edilen bu açıklamada, 'Bu kısıtlamalar, korona ile mücadelenin önünde büyük bir engeldir' ifadesini kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

'Bu hastalığa kurban gidenlerin sayısının yüksek olması, sadece hastalıktan değil, ABD'nin sistemtik şekilde hastalıkla mücadeleyi engellemesinden de kaynalanıyor. Milyonlarca İran vatandaşı, ABD'nin bu gerçeği örtbas etmek için maksimum çabasına rağmen ilaç temininden yoksun bırakıldı. ABD'nin insanlık dışı politikası, büyük üzütün ve ciddi kaygılanmaya neden olmuştur.'

ABD yönetimini gerçekle davranmaya ve İran'da insanların temel haklarına darbe vuran bu ambarolara derhal son vermeye çağırıyoruz.

Dünyanın korona virüsünün yaygınlaştığına tanık olduğu bugünlerde, jeopolitik hesap sormalarının zamanının olmadığını kanısındayız. Hele ki ABD'nin yaptıkları temelsizdir ve sadece kendi menfaatlerini elde etmek için yapılmaktadır.