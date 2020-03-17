ABD ambargoları, İran'ın korona ile mücadelesine engeldir

Pakistan medyasının İmran Han'ın Associated Press'e verdiği röportaja dayandırdığı haberlerine göre Han, korona virüsünün gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde yıkıcı etkileri olduğuna işaret ederek, 'Dünyanın zengin ekonomileri, zayıf veya yoksul ekonomilere sahip ülkelerin borçlarını bağışlamaya hazır olmalıdır' dedi.

ABD'nin İran'a karşı hayata geçirdiği ambargolardan bahseden Pakistan Başbakanı, 'Bu yaptırımlar İran halkının koronayı önlemesini olumsuz etkilemiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Korona'nın dünya çapında yoksulluk ve açlığı artırdığına dikkati çeken Han, 'Korona'nın Pakistan'da ciddi biçimde yaygınlaşması halinde hasta ekonomimize yardım etme konusunda sorun yaşayacağız' diye vurguladı.

Müslümanların Hindistan'daki durumundan kaygılandıklarını belirten Han, 'Anlaşıldığına göre Hindistan güvenlik güçleri, aşırı Hinduların müslümanlara saldırılarını desteklemiştir' açıklamasında bulundu.

Hindistan'daki son gelişmeleleri Hindu milliyetçiliğin ortaya çıkması olark nitelendiren Pakistan Başbakanı Han, Hindistan Başbakanı Modi'nin göreve gelmesinden beri müslümanların durumu ile ilgili endişelerin arttığını sözlerine ekledi.