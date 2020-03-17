İranlı halterci: Hepimiz vatandaşlarımızın sağlığından sorumluyuz

İRNA tarafından başlatılan 'Benim Korona Krizindeki Payım' kampanyasını takdir eden Enşirvani, ‘Her İranlı için yılsonu güzel anıları hatırlatıyor, ama bu yılki Nevruz tüm yıllardan farklı. Koronavirüsün yayılması ve ortaya çıkan stres, toplumda genel bir korku yarattı. Tabii ki, bu virüs kontrol edilemez değildir, ancak mümkün olduğunca kolay bir şekilde salgını zinciri kırılabilir. Vatandaşların virüsle mücadele etmek için evde kalmaları gerekiyoe’ ifadesini kullandı.

Vatandaşların virüsle mücadele için evde kalmaları gerektiğini kaydeden Olimpiyat ve dünya şampiyonu, 'İran vatandaşlarının ve yeryüzündeki tüm insanların sağlığından sorumlu olduğumuzu kabul etmeliyiz. Bu düşünce vatandaşlar arasında yaygınsa, virüsü kontrol etmek zor değildir. İnsanlık duygusunun bu sorumluluğun bir parçası olduğuna inanmalıyız. Dolayısıyla, vatandaşların korona virüsünü kontrol etme sorumluluğu herşeyden önce gelir’ diye belirtti

İranlı halterci, koronavirüs önleme alanındaki önlemlere atıfta bulunarak, 'Ülkedeki tüm sağlık personeline teşekkür ederim' diye ekledi.

Resmi olarak Kovid-1 olarak adlandırılan korona virüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü durumu olağanüstü ilan etti, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi

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