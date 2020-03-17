Kendi vatandaşlarını unutmayan kahramanlar

Son günlerde Olimpiyat ve dünya altın ve gümüş madalyaları sahibi serbest güreşçi Kümeyl Kasımi ile dünya ve Olimpiyat şampiyonu güreşçi Resul Hadım, Gilan ilinde mske, eldiven ve dezenfekte maddeleri gibi sağlık malzemelerini halka dağıtmaya başlamıştır.

Kasımi bu hususta instargam hedabında şunları yazdı:

'Gilan'a gitmek isterken bu ilin özellikle doğu ilçelerinde koronanın yaygınlaşması nedeniyle yakınlarım gitmemek için bana uyarıda bulundu. Ben de bu konuyu aklımdan geçirdim. Ancak ister ciddi olsun isterse şaka, burada söz konusu candır ve ölümcül hastalığa yakalanma tehlikesidir. Menfaatlerimin tehdit edildiği anda üzerime düşeni yapmazsam halk için birazcık da olsun yaşamanın tadını hiçbir zaman çıkarmayacağım diye düşündüm. Nihate Gilan'a gittim ve halk için de özel birşey yapamadım ancak kendimi yendim. Ben sadece kendimi görmek istemiyorum.'

Halkın yardımı ile toplanan sağlık malzemeleri, Gilan ilindeki hastanelerde sağlık malzemelerinin az olması nedeniyle buralarda dağıtıldı.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarının halka yardıma koşması, Dünya Güreş Birliği'nin de dikkati çekti. Dünya Güreş Birliği, Kümeyl Kasım ve Resul Hadım'dan fotoğraflar paylaşarak, 'Olimpiayt şampiyonu ve Dünya Güreş Birliği Sporcular Komisyonu üyesi Kümeyl Kasımi ile Olimpiayt şampiyonu Resul Hadım, Gilan ilindeki ilçeleri gezerek korona ile mücadele sağlık personeline yardım için gerekli sağlık cihazlarının toplanmasına çalıştı' diye yazdı.

Daha önce de dünya ve Olimpiyat altın ve bronz madalyaları sahibi Hasan Rahimi de Tahran'ın güney bölgelerinde halk arasında sağlık malzemeesi dağıtmıştı. Rahimi ayrıca halk ve hayırseverlerin katkısı ile toplanan malzemeleri Pakistan sınırındaki Çabahar'a bağlı Mevlaabad köyünün yoksul halka sunmuştu.

Rahimi konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bugünlerde herkes korona ile boğuşmaktadır. Herkese sağlık diliyorum. Hazırlanan malzemeleri halka ulaştırmaya söz verdiğimiz için güneydoğudaki yoksul bölgelere gelerek dağıtımını yaptık' demişti.

İran Milli Futbol Takımı eski kaptanı Seyyid Celal Hüseyni ile efsane futbolcu Ali Kerimi, memeleketleri Gilan'da korona virüsüne yakalanan hastalar için sağlık ve insani yardım malzemeleri gönderdi.

Gilan İl Futbol Kurulu Halkla İlişkiler Sorumlusu Alirıza Vahabi, Ali Kerimi'nin gönderdiği yardımlardan sonra Hüseyni'nin de ilk tıbbi yardım sevkiyatının bugün Gilan ilinin merkezi Reşt şehrine gönderildiğini ifade etti.

Hüseyni tarafından finanse edilen yardım malzemelerinin memelekti olan Enzeli Limanı'na ulaştığını kaydeden Vahabi, gönderilen yaklaşık 2 bin destek paketinin, halk arasında dağıtılacağını söyledi.

Gönderilen yardım paketinin yüksek hacimli dezenfekte içeren motorlu püskürtücü, her ev için günlük ve haftalık olarak sağlanan ve hazırlanan sağlık ve besin takviyesinden oluştuğunu dile getiren Vahabi, ‘Ayrıca maskeler, giysi, hastane önlükleri ve diğer tek kullanımlık hastane eşyaları gibi hijyen eşyaları da Hüseyni tarafından gönderilen kalemler arasındadır’ diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.