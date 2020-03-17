İranlı kaleci Asya'nın en iyi penalti kurtaran kaleci adayı oldu

4 Adaydan biri olarak seçilen Beyranvend, kullanıcıların oyu ile Asya'nın en iyi penalti kurtaran kalecisi unvanını elde edebilir.

Asya Şampiyonlar Ligi twitter hesabından yapılan açıklamada Asya'nın en iyi penalti kurtaran kalecileri arasında İran Milli Futbol Takımı ile Persepolis kulübünün kalecisi Alirıza Beyranvend'in ismi de yer aldı.

Öbür kaleciler Avustralya Wellington Phoenix kalecisi Ante Koviç, Malezya Cevher Darü't-Tazim kalecisi Muhammed Ferzail ile Japonya Kaşima Antlers kalecisi San Tae olarak gösterildi.

Asya'nın en iyi penalti kurtaran kalecisi kullanıcıların oylaması sonucu belirlenecek.