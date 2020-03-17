4 İranlı karateci 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katıllmaya hak kazandı

Tahran, İRNA- Madrid Karate-1 Ligi'nin iptal edilmesi ile 4 İranlı karateci, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan Dünya Karate-1 Şampiyonası'nın koronavirüsün yayılması nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Daha önce Dünya Karate Federasyonu, Madrid müsabakalarının iptal edilmesi halinde, son zamanlarda düzenlenen Avusturya'daki Salzburg yarışmalarının Olimpiyat seçiminin son aşaması olacağını duyurmuştu. Böylece İran'dan Behmen Asgeri, Hamide Abbasali, Sara Behmenyar ve Secad Genczade, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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