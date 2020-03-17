Zarif: İngiltere, ABD'nin İran’a karşı uyguladığı acımaz yaptırımlara uymamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefonda görüşen Zarif, ABD'nin tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarının korona virüsüne karşı mücadelenin önünde bir engel olduğunu açıkladı.

Üç Avrupa ülkesini İran’a korona virüsle mücadelede yardım paketleri gönderdikleri için takdir eden Zarif, 'Şimdiki koşullarda İngiltere’nin ABD’nin İran halkına yönelik acımasız yaptırımlarına uymaması gerekiyor' dedi.

Görüşmede taraflar ayrıca İran ve dünyada korona virüsünün yayılması, ABD'nin tek taraflı ambargoları, Nükleer Anlaşma, ikili konsolosluk meseleleri ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini, 4996 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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