Hırvatistan Dışişleri Bakanı İran’a başsağlığı diledi

Radman, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile yaptığı görüşmede koronavirüs’ün İran ve dünya’daki yayılması ile ilgili gelişmeleri masaya yatırdılar.

Zarif görüşmede, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı zalimce ambargoların AB tarafından uygulanmamasının hem Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde bir görev, hem de korona’dan dolayı masum insanların ölmemesi için bi görev olduğunu söyledi.

Hırvatistan, AB dönem başkanlığını yürütmektedir.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini, 4996 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012