İran’ın Danimarka Büyükelçisi: Ambargolar, korona ile mücadeleyi zorlamaktadır

Danimarka Politican gazetesine bir makale yazan Nadipur, korona’nın dünya’da yayılması ülkelerin içeride ve uluslararası düzeyde bununla ilgili tedbirler almaya ittiğini belirterek, İran’ın güçlü sağlık sistemine rağmen Amerika’nın ambargolarından dolayı bu hastalıkla mücadelede sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Nadipur, Amerika’nın İran’a gıda ve ilaç konusunda ambargo uygulamadığı iddiasının aksine, İran’ın yurt dışından ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşımının sınırlandırıldığını ve bunun İran’ın korona ile mücadelesini etkilediğini söyledi.

Ülkelerin Amerika’dan korktukları için İran’ın tıbbi teçhizatlara ulaşımının kısıtlanması ifade eden Nadipur, Amerika’nınn Uluslararası Lahey Adalet Divanının kararına rağmen İran’a gıda ve ilaç ambargosuna devam ettiğini söyledi.

Nadipur, uluslararası camiadan Amerika’nın zorbalığı karşısında durması ve o ülkenin ekonomik gücünü İran milleti aleyhine kullanmasına tepki göstermesini istedi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini, 4996 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012

Danimarka Politican gazetesine bir makale yazan Nadipur, korona’nın dünya’da yayılması ülkelerin içeride ve uluslararası düzeyde bununla ilgili tedbirler almaya ittiğini belirterek, İran’ın güçlü sağlık sistemine rağmen Amerika’nın ambargolarından dolayı bu hastalıkla mücadelede sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Nadipur, Amerika’nın İran’a gıda ve ilaç konusunda ambargo uygulamadığı iddiasının aksine, İran’ın yurt dışından ilaç ve tıbbi teçhizatlara ulaşımının sınırlandırıldığını ve bunun İran’ın korona ile mücadelesini etkilediğini söyledi.

Ülkelerin Amerika’dan korktukları için İran’ın tıbbi teçhizatlara ulaşımının kısıtlanması ifade eden Nadipur, Amerika’nınn Uluslararası Lahey Adalet Divanının kararına rağmen İran’a gıda ve ilaç ambargosuna devam ettiğini söyledi.

Nadipur, uluslararası camiadan Amerika’nın zorbalığı karşısında durması ve o ülkenin ekonomik gücünü İran milleti aleyhine kullanmasına tepki göstermesini istedi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini, 4996 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012