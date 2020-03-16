Uluslararası Turizm Kurumu, korona virüsle ilgili uluslararası birlik ve beraberlik istedi

Pololikaşvili, İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Munisan’a yazığı mektupta bu konuyu belirtti.

Pololikaşvili mektupta, Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Teddro Edanom Kiyusus ile görüştüğünü ve koronavirüs ile ilgili görüşmelerde bulunduğunu ve bu hususta anlaşmalara vardıklarını söyledi.

Hiçbir ülkenin koronavirüs’te korunmasının mümkün olmadığını ifade eden Pololikaşvili, bu konuda uluslararası birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

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2012