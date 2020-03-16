Nemeki: 14 milyon kişi, korona virüse yakalanma riskinden dolayı taramadan geçirildi

Nemeki yaptığı açıklamada, milli düzeyde korona ile mücadele konusunda, 4 günden bu yana 14 milyon kişinin e- taramanın yapıldığını ve değerlendirildiğini söyledi.

14 milyon kişiden 73 bin 435 kişinin incelendiğini ve bunlardan 3415 kişinin hastanelere sevk edildiğini ve 1605 kişinin hastanelerde yatırıldığını ve diğerlerinin de evlerine gönderildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini, 4996 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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2012