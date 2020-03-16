16 Mar 2020 15:21
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News Code: 83716992
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İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 853’e yükseldi

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 853’e yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 853'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 14 bin 991'e yükseldiğini, 4996 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Cihanpur dünden buyana ortaya çıkan yeni vakaların 200'ünün Tahran, 19’unun Kum, 96 kişinin Mazenderan, 18’inin Gilan, 118’inin İsfahan, 49’unun Elburz, 14 kişinin Merkezi, 40 kişinin Kazvin, 34 kişinin Simnan, 42 kişinin Gülistan, 43 vakanın Fars, Doğu Azerbaycan'da 35, Batı Azerbaycan’da 31, Huzistan'da 53, Yezd'de 51, Kurdistan'da 31, Çarmahal ve Bahtiyari’d 3, 30 kişinin Erdebil, 21 vakanın Kirmanşah, 13 kişinin Kirman, 7 vakanın Hemedan, 11 kişinin Sistan ve Beluçistan,15 kişinin Zencan, 34 kişinin Simnan, 13 kişinin Kirman, Kohgiluye ve Buyer Ahmed’de 5, Hürmüzgan’da 16, Güney Horasan’da 7, İlam’da 2, Buşehr’de 4 ve 45 vakanın Kuzey Horasan illerinde meydana geldiğini açıkladı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 56'ya çıktığına işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmelere tanık olduklarını sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 150 binden fazla kişiden 5 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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