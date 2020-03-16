ABD yaptırımları İranlı kadınların sağlığını tehlikeye sokmuştur

İran İslami Şura Meclisi Kadın Fraksiyonu Başkanı milletvekili Feride Evlad Kubad, Dünya Kadın Siyasi Liderler Kurumu Başkanı Silvana Koch Mehrin'e gönderdiği mesajında, ABD'nin uyguladığı ambargolar nedeniyle sağlık ve tıbbi olanakların kısıtlı olduğuna işaret ederek, 'Ambargolar İranlı kadın ve kızların fiziksel sağlıklarının yanı sıra psikolojik sağlığını da ciddi şekilde tehdit etmektedir' dedi

Bu zor koşullarda dünyanın kadın siyasi liderlerinin kadınlar hakkındaki görevlerini yerine getirmeleri gerektiğine değinen Evlad Kubad, 'İranlıların sesini duyunuz ve ABD'nin haksız, hasmane ve insanlık dışı ambargolarının bir an önce kaldırılması için çağdıra bulununuz' diye seslendi.

Milletvekili Evlad Kubad ayrıca ABD'nin yasa dışı ambargolarının özellikle ilaç ve tıbbi teçhizatın temininde büyük sorunlara sebep olduğunun altını çizerek, 'Bu yaptırımlar buna da yetinmeyerek, İran'ın ve uluslararası toplumun korona ile mücadelesi önünde engeller çıkarmaktadır' diye ekledi.