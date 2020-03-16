Emirkebir Üniversitesi ile 18 Türk üniversitesi arasında Mevlana projesi uygulanacak

Emirkebir Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlana projesi çerçevesinde bu üniversite ile Türkiye'den 18 üniversitenin 2020-2021 güz yarıyılında iş birliği yapılacağı duyuruldu.

Emirkebir Teknik Üniversitesi 3. kuşak üniversiteler bağlamında uluslararası iş birliğnii artırmayı hedeflemiş ve 2025 yılında dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmeyi amaçlamıştır.

Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri çerçevesinde Türkiye başta olmak üzere Asya üniversiteleri ile etkin iletişim hedef edinmiş ve geçtiğimiz birkaç ay içerinde Mevlana ve Erasmus Plas projeleri doğrultusunda öğrenci ve öğretim görevlisi değişimi projeleri konusunda 18 Türk üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.

2020-2021 güz yarıyılından itibaren Emirkebir Teknik Üniversitesi ile Türkiye'den 18 üniversite arasında Mevlana projesi yürürlüğe girecektir. Bu proje içinde değişim yapılan öğrencilere aylık 1300 TL, öğretim görevlileri içinse aylık 5000 TL civarında maddi yardım sağlanacaktır.