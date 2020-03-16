Bu yıl İran'da 95 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İran kolluk kuvvetleri ve Sınır Muhafızları'nın çabaları sayesinde, bu yılın başından itibaren ülkenin doğu, güneydoğu ve güney sınırlarında 95 ton 967 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini dile getiren General Rızayi, bu sürede 78 ton 477 kg afyon, 8 ton 108 kg esrar, 3 ton 757 kg morfin, 2 ton 377 kg metamfetamin, 1 ton 780 kg eroin ve 1 ton ve 468 kg diğer türden uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir artış gösterdiğini söyledi.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi de yaptığı açıklamada, geçen sene 814 bin 477 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

İran, dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi Afganistan ile uzun bir kara sınırına sahip. Ülke, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yoludur. Ülke, genel olarak yasa dışı uyuşturucu geçişi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlıdır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.