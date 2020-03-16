ABD ambargoları İran'ın korona ile mücadele gücünü azaltmıştır

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Şuang, ABD'nin İran halkına karşı yürürlüğe koyduğu ambargoların tek taraflı ve insanlık dışı olduğuna işaret ederek, 'İran halkı ile hükümeti, korona ile mücadele etmekteyken, bu tür yaptırımlar, bu yayılmacı hastalıkla mücadeleyı kısıtladığı gibi BM ve diğer uluslararası kuruluşların İran'a gönderdikleri yardımları da olumsuz etkiliyor' dedi.

ABD ve diğer ülkeleri İran ambargolarını bir an önce kaldırmaya çağıran Sözcü, 'Onları İran'ın korona ile mücadele çalışmalarına müdahale etmekten ve İran halkı ile ekonomisine daha fazla zarar vurmaktan kaçınmaya davet ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in İran'da korona virüsünün yayılması konusunu yakından takip ettiğini ve bu konuda Tahran'la yakın iş birliği içinde olduğunu dile getiren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Çin, korona teşhis kitleri gibi İran'ın ihtiyaç duyduğu maddeleri Tahran'a sunmuş durumda. Kızılhaç uzmanlarından bir ekibimiz de İran'a gönderilmiş ve İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda bu ülkeye en iyi yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz' diye belirtti.

Şuang ayrıca uluslararası toplumu İran'la koronanın önlenmesi konusunda iş birliğini güçlendirmeye ve ortaklaşa küresel ve bölgesel kamu sağlığını korumaya çağırdı.