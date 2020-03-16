İran dış ticaret hacmi 80 milyar dolara yaklaştı

Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu yılın ilk 11 ayında (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası) ülkemizden petrol dışı ürün ihracatı 125 milyon ton ağırlığında 38.5 milyar dolar değerinde olarak gerçekleşti. Bu dönemki ihracat hacmi bir önceki yılın aynı rakamına göre değer açısından yüzde 4.48 düşse de ağırlık olarak yüzde 17.61 artış gösterdi.

Bu dönemde itahalt rakamı da bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyasla ağırlık ve değer bağlamında sırasıyla %10.84 ve %2.31 artışla 32 milyon ton ve 40 milyar dolar oldu.

Bu 11 aylık dönemde Çin 8.87 milyar dolar, Irak 8.50 milyar dolar, Türkiye 4.96 milyar dolar, BAE 4.07 milyar dolar ve Afganistan 2.14 milyar dolarla İran'ın önde gelen ihracat pazarlarını oluşturdu.

Öte yandan ithalat yapılan ülkelere bakıldığında Çin 10.10 milyar dolar, BAE 7.94 milyar dolar, Türkiye 4.65 milyar dolar, Hindistan 3.42 milyar dolar ve Almanya 1.91 milyar dolarla en fazla ithalat yapılan ülkeler olarak sıralandı. Türkiye'nin hem ihracat ve ithalatta üçüncü ülke olması dikkat çekti.