İran hükümeti koronavirüsten zarar gören 7 milyon kişiye ekonomik yardım sunacak

Koronavirüsten en fazla etkilenen 10 işletme türünden bahseden Nobaht, ’Marketler, restoranlar, salonlar, kafeler, otel ve konaklama işletmeleri, ulaşım hizmetleri, seyahat acenteleri, giysi ve ayakkabı üreticileri, el sanatları, kültürel ve eğlence kompleksleri, mali yardım alacak sektörlerdir‘ dedi.

Bu hastalıktan etkilenen işletmelere yönelik hükümet desteklerine değinen Nobaht, 7 milyon kişiye 2 yardım paketinin sunulacağını ifade etti.

İran'a karşı ilaç yaptırımlarının devam etmesini şiddetle eleştirdi

Plan ve Bütçe Kurumu Başkanı Nobaht ayrıca, Trump yönetiminin İran halkına karşı hasmane ve insanlık dışı davranarak kapsamlı yaptırım uygulamasını şiddetle eleştirerek, bu yönetimin korona ile mücadelede İran'a yardım ettiklerine yönelik açıklamalarının yalan olduğunu ifade etti ve 'Onlar hiçbir şeye acımamış ve bu zor koşullarda bile İran'a uyguladıkları ilaç yaptıırmlarına son vermiyorlar' diye ekledi.

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