Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Seferberlik Projesi, tehditleri fırsata çevirecek

İslam İnkilabı Rehberinin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Hamanei'nin yayınladığı yazılı mesajında şu ifadelere yer verildi:

'Değerli Bakan ve meslektaşlarının bu geniş alanda gösterdiği çabaları takdir edilmelidir. Ulusal Korona ile Mücadele Komitesi ve Sağlık Bakanlığı'nın bu hastalığın yayılmasını önlenmek için yürürlüğe soktuğu önlemlere herkesin uyması gerekmektedir. Bilimsel ilkelere dayanan ve dini, cihat ve insani değerlere dayalı Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Seferberlik Projesi, iyi işleyen bir proje olarak belayı nimete, tehditleri ise fırsata çevirecektir inşallah.

Allah’tan sağlık alanında cihat yapanlar için başarı diliyorum.'

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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