İranlı futbolcular korona virüsü ile mücadelede Gilan halkına sağlık ve insani yardım malzemeleri gönderdi

Gilan İl Futbol Kurulu Halkla İlişkiler Sorumlusu Alirıza Vahabi, Ali Kerimi'nin gönderdiği yardımlardan sonra Hüseyni'nin de ilk tıbbi yardım sevkiyatının bugün Gilan ilinin merkezi Reşt şehrine gönderildiğini ifade etti.

Hüseyni tarafından finanse edilen yardım malzemelerinin memelekti olan Enzeli Limanı'na ulaştığını kaydeden Vahabi, gönderilen yaklaşık 2 bin destek paketinin, halk arasında dağıtılacağını söyledi.

Gönderilen yardım paketinin yüksek hacimli dezenfekte içeren motorlu püskürtücü, her ev için günlük ve haftalık olarak sağlanan ve hazırlanan sağlık ve besin takviyesinden oluştuğunu dile getiren Vahabi, ‘Ayrıca maskeler, giysi, hastane önlükleri ve diğer tek kullanımlık hastane eşyaları gibi hijyen eşyaları da Hüseyni tarafından gönderilen kalemler arasındadır’ diye ekledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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