İran'da yerel imkanlarla organik biyo-gübre üretildi

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'ndan yayınlanan habere göre, Elburz Biyoteknoloji Stratejik Şirketi Genel Müdürü Mehdi Muştaki Niku, çeşitli alanlarda bilim ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte, ziraat bilimlerinde büyük gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, 'Bu teknolojilerrden biri, biyo-gübrelerdir. Biyo-gübreler, kullanıcılar için güvenli olmakla birlikte bitkilerin büyüme hızını artırabiliyor' dedi.

Şirketin faaliyet türü ve ürünleri hakkında açıklama yapan Muştaki Niku, üretilen bilgi tabanları ürünün belirli miktarlarda mikroorganizma içeren bir biyo-gübre olduğunu dile getirdi.

Muştaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Ürettiğimiz gübre, çeşitli enzimler, organik asitler, esansiyel amino asitler, çeşitli büyüme hormonları ve uyarıcıları, vitaminler, protein için gerekli ön maddeler, karbonhidratlar vb. üreterek bitkilerin çimlenme, köklenme ve çiçeklenmesını hızlandırabiliyor.

Gübre ayrıca toprak verimliliği ile canlı sayısını artırmanın yanı sıra, toprak yapısının güçlenmesi ve erozyonunun azaltılması açısından çok etkilidir.’

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