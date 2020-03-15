ABD'nin haksız ambargoları, korona ile mücadelenin önünde büyük bir engeldir

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zarif'in Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile yaptığı telefon görüşmesinde korona virüsünün bölge ve dünyaya yayılmasından sonraki en son gelişmeleri ve bu konuda tüm ülkeler arasında toplu iş birliğinin gerekliliği konusunda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan hükümeti ile halkı tarafından gönderilen yardımlara değer verdiklerini kaydeden Zarif, tek taraflı ve haksız ABD ambargolarının İran için bu tehlikeli virüsle mücadele bağlamında büyük bir engel oluşturduğunu ve İran ile dünyanın bu zor aşamayı aşabileceğine inandıklarını söyledi.

Zarif, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nehyan ile de telefon görüşmesi yaptı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938'e yükseldiğini, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini bildirdi