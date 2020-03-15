İran’da koronavirüse yakalananların sayısı 14 bine yükseldi

Cihanpur yaptığı açıklamada, koronnavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 724’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 13 bin 938 kişiye yükseldiğini belirterek, 4 bin 790 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Cihanpur dünden bu yana ortaya çıkan yeni vakaların 251'inin Tahran, 84’ünün Kum, 43’ünün Gilan, 126’sının İsfahan, 67’sinin Elburz, 72 kişinin Mazenderan, 22 kişinin Kazvin, 41 kişinin Simnan, 25 kişinin Gülistan, 143 vakanın Rezevi Horasan, 9 vakanın Fars, 52 kişinin Luristan, Doğu Azerbaycan'da 36, Huzistan'da 32, Yezd'de 36, Zencan'da 32, Kurdistan'da 27, 15 kişinin Erdebil, 13 vakanın Kirmanşah, 7 kişinin Kirman, 11 vakanın Hemedan, 6 kişinin Sistan ve Beluçistan, Hürmüzgan’da 7, Güney Horasan’da 18, Kuzey Horasan’da 6, İlam’da 18, Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Buşehr’de birer vaka ve 18 vakanın Batı Azerbaycan'da tespit edildiğini, Merkezi, Çaharmahal ve Bahtiyari ve Erdebil'de yeni vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 50'ye çıktığına işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmere tanık olduklarını sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 140 binden fazla kişiden 5 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489