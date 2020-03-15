İran Kızılay Kurumu Genel Sekreteri'nden ABD yaptırımları ile ilgili açıklama

Kızılay'dan yapılan açıklmaya göre, Peyrovi yazısında ABD ambargolarının İran'da 2019 yılı başlarında yaşanan büyük sel felaketinde selzedeler üzerindeki etkilerini Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Prehospital and Disaster Medicine Dergisi'nde değerlendirdi.

17 Mart 2019'dan itibaren İran'ın kuzey, merkez ve batı bölgelerinde aşırı yağışların olduğuna dikkati çeken İranlı yekili, 'Bu yağışlar 25 ili etkiledi. Ancak en büyük hasar Gülistan, Huzistan ve Luristan'da yaşandı. Bu seller sonucu yerel ve ulusal çapta altyapı büyük yıkımlara uğradı ve 2 milyon İranlının hayatı bundan olumsuz etkilendi' ifadesini kullandı.

Birçok ilde büyük maddi ve can kayıplarına neden olan sellere işaret eden Kızılay Genel Sekreteri Peyrovi, 'Aşırı yağışlar nedeniyle 25 ilimiz etkilendi. ABD'nin Avrupa ve Asya ülkelerine yönelik uyguladığı ikincil ambargolar, yardım çalışmalarının önünde engel oluşturdu ve hatta gerekli malzemelerin alımında bile kısıtlamalara sebep olmuştu. Diğer ülkelerin İranlı selzedeler için gönderdikleri ayni yardımlar sorunsuz olmasına rağme askeri kullanımı da bulunan helikopter ve kurtarma yelekleri gibi ürünlerin girişinde sıkıntılarla karşı karşıya kaldık' açıklamasında bulundu.

Peyrovi yazısını şu sözlerle bitirdi:

'Dünya Kızılhaç Örgütü, gönüllüler, hümanitet yardım yapan uluslararası kuruluşlar ve yurt dışında yaşayan İranlılar, İran'a mali yardım yapamıyordu. BM kararları gereği ilaç ve tıbbi malzemeler ile sivil uçak parçaları, yaptırımlara tabi tutulmamalıdır. Ancak bunların temini için bedellerinin ödenmesi gerektiği dikkate alındığında bunların alımında sorunlar yaşandı.

ABD ambargoları, İranlı selzedelere ayni ve nakdi yardımların önünü tıkadığı için insan hakları ihlali sayılmaktadır. İran, uluslararası toplumdan ABD'ye davranışlarını değiştirmek için baskı uygulamasını ve doğal afetlerin yaşandığı sırada hümaniter yardımlara ulaşılması için insan haklarının ihlalinin önüne geçilmesi için harekete geçmesini beklemektedir.'