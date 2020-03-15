Dışişleri Bakanı Zarif'in mektupları İran'da bulunan yabancı temsilciliklere teslim edildi

Zarif'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektuptan sonra Dışişleri Bakan Yardımcıları, yabancı ülke büyükelçi ve misyon temsilcileri ile yaptıkları ayrı ayrı görüşmelerde, korona ile mücadelede son durum ve ABD'nin uyguladığı ambargoların tıbbi malzeme temini üzerindeki etkileri konularını ele aldı.

İranlı diplomatlar bu görüşmelerde Zarif'in diğer ülkelerdeki meslektaşlarına hitaben gönderdiği mektupları meslektaşlarına iletilmek üzere yabancı misyon temsilciliklerine teslim etti.

Görüşmelerde ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yasa dışı tek taraflı yaptırımların korona ile kapsamlı mücadelenin önündeki en büyük engel olduğunun altı çizilerek, bu yaptırımların uluslararası toplum tarafından hiçe sayılması gerektiği ifade edildi.

Zarif bu mektuplarda ABD'nin İran halkına karşı yürüttüğü ekonomik terör politikasının bir an önce durdurulması gerektiğini ifade ederek, İran halkı ve hükümetinin ABD'nin bu politikalarının bir an önce son bulması gerektiği yönündeki taleplerine BM ve buna bağlı ülkelerin karşılık vermesinin zorunlu olduğunu belirtti.